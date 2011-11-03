Не хотите ли чайку со скорпиончиком?

Сотрудница магазина Каса Кабри в окрестностях Марселя Эмма Кэролайн Гальего все-таки решила сообщить в инспекцию по труду о своей встрече со скорпионом, состоявшейся две недели назад. В течении всего этого времени ее здоровье продолжало ухудшаться.

14 октября в магазине она маркировала чашки, прибывшие из Китая.

Не став кричать, чтобы не распугать клиентов, продавщица почувствовала что скорпион пополз под запястье, после чего почти сразу возникло ощущение ожога.

Вскоре у молодой 26-летней женщины началась рвота,запястье отекло еще до того, как успела прибыть "скорая помощь". "Через двадцать минут я перестала чувствовать левую руку. Через пятнадцать минут - левое предплечье".

Сейчас, две недели спустя, жертва решила сообщить о происшедшем в инспекцию по труду в связи с тем, что скорпион так и не был найден ни живым ни мертвым, несмотря на продолжающееся расследование в магазине и у поставщиков.

"Моя главная цель состоит в защите моих коллег и клиентов", - сказала она. «А если скорпион проскользнул в покупку кого-либо из клиентов?...»