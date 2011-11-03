Президент России Дмитрий Медведев 7-8 ноября посетит с официальным визитом Германию, здесь он примет участие в церемонии открытия газопровода "Северный поток" в городе Любмине.



Пресс-служба Кремля также сообщает, что визит российского президента в Германию состоится по приглашению президента Германии Кристиана Вульфа.



В сообщении пресс-службы президента говорится: "В числе запланированных мероприятий главы государства - совместное с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Франции Франсуа Фийоном участие в торжественной церемонии открытия газопровода "Северный поток" в городе Любмине (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания)".



Напомним, газопровод Nord Stream ("Северный поток") - это принципиально новый маршрут для экспорта российского газа в Европу. Его протяженность составляет 1,22 тысячи километров и проходит по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Пропускная способность первой очереди газопровода составит 27,5 миллиарда кубометров газа в год. Завершение строительства второй нитки газопровода намечено на осень 2012 года, пропускная способность "Северного потока" после запуска второй ветки увеличиться до 55 миллиардов кубометров в год.