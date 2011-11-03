В Красном море горит паром, на борту находятся около 1,2 тысячи человек

На борту пассажирского парома, курсирующего по Красному морю между иорданским портом Акаба и египетским Нувейба, произошел сильный пожар, на пароме находятся около 1,2 человек.



По данным местной спасательной службы, возгорание на пароме произошло в гаражном отсеке, когда паром вышел из Акабы в сторону Нувейбы. Экипаж подал сигнал бедствия и сообщил, что гаражный отсек выгорел практически полностью. В спасательной операции участвуют египетские военные.



В четверг министр транспорта Египта Али Зейн аль-Абидин в интервью египетскому спутниковому телеканалу "Он-ТВ" сообщил, что пожар на данный момент уже потушен на 75%, пострадавших среди пассажиров нет, идет оперативная эвакуации, передает РИА Новости.

Напомним, в феврале 2006 года в Красном море затонул египетский паром "Салям-98". Тогда в кораблекрушении погибли 1033 человека. На борту судна находились более чем 1,4 тысячи пассажиров и членов команды, с затонувшего парома были спасены только 387 человек.