К 2016 году Китай создаст свою первую космическую лабораторию

Представитель китайской программы пилотируемых полетов У Пин сообщила, что Китай создаст космическую лабораторию к 2016 году, а полноценная космическая станция может появиться уже к 2020 году.



Это заявление У Пин сделала на пресс-конференции в Пекине по итогам совершенной в ночь на четверг стыковки беспилотного космического корабля "Шэньчжоу-8" ("Священный челн-8") и лабораторного модуля "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1").



По ее словам, создание орбитальной лаборатории под китайским флагом будет означать завершение второй стадии национальной трехступенчатой программы пилотируемых полетов.



У Пин также рассказала, что "после более чем десяти лет усилий Китай совершил прорыв в ключевых технологиях и сформировал комплекс конструкторских, производственных и экспериментальных систем для стыковки кораблей в космосе". Она уточнила, что для отработки стыковочных технологий уже в 2012 году к лабораторному модулю "Тяньгун-1" будут запущены еще два корабля - "Шэньчжоу-9" и "Шэньчжоу-10". По меньшей мере один из них будет с космонавтами на борту, которые осуществят процесс стыковки в ручном режиме, передает ИТАР-ТАСС.