Греция согласилась с ЕС - ускорить в стране проведение референдума по европейскому плану финансовой помощи, греческий премьер Георгиос Папандреу назвал датой возможного голосования 4 декабря.



Напомним, накануне состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, которые обсудили сложившуюся ситуацию с Грецией и призвали руководство этой страны к скорейшему проведению референдума. В результате они смогли убедить Грецию провести референдум по европейскому плану финансовой помощи до конца текущего года.



В свою очередь, Георгиос Папандреу, комментируя итоги своих переговоров в Канне с Николя Саркози и Ангелой Меркель, сказал, что "греки дадут мудрый и правильный ответ. Он будет позитивен не только для Греции, но и для Европы", ведь вопрос "состоит прежде всего в том, хотим ли мы остаться в еврозоне", "думаю, что греки ответят "да" на референдуме.



Такое решение Греции приветствовали и президент Николя Саркози, и канцлер Ангела Меркель: "Мы готовы помочь Греции, поскольку солидарность является основой Европы, - заявил Саркози. - Однако мы предупредили греческие власти, что шестой транш помощи этой стране будет выделен только в том случае, если они полностью выполнят весь пакет условий, принятый Европейским Союзом 27 октября", - цитирует Саркози ИТАР-ТАСС.



Уточним, в этом месяце Греция должна была получить очередной транш в размере 8 млрд евро в рамках масштабного плана помощи, одобренного всеми странами еврозоны, но в обмен на европейскую финансовую помощь партнеры из ЕС потребовали от Греции ввести жесткие меры экономии с целью сокращения дефицита бюджета, так сказать "затянуть пояса", с чем греки категорически были не согласны.