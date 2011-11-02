Виктора Бута присяжные в США признали виновным по всем пунктам

В США присяжные признали российского бизнесмена Виктора Бута виновным, жюри присяжных Федерального суда Нью-Йорка вынесло ему обвинительный вердикт по всем четырем пунктам обвинения.



Присяжные признали Бута виновным в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии".



Однако российский гражданин Виктор Бут не признал себя виновным ни по одному из предъявленных в обвинении пунктов.



Решение 12 присяжных в соответствии с судебной процедурой США принято единогласно. По каждому пункту обвинения россиянину грозит от 25 лет заключения до пожизненного срока. Согласно законам США, приговор вынесут через три месяца, то есть, он будет оглашен 8 февраля 2012 года. Меру наказания будет определять судья Шира Шейндлин.



В соответствии с законодательством США, апелляция будет подаваться после вынесения приговора, передает РИА Новости.