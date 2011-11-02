В Лос-Анджелесе запретили домашним собакам лаять более 10 минут

Суд Лос-Анджелеса вынес решение, которое запрещает домашним собакам лаять более 10 минут, в связи с этим в местные законы будут внесены поправки, устанавливающие штрафы для владельцев животных.



Суд постановил - за слишком длительное, раздражающее гавканье собак предусматриваются штрафы для их владельцев от $250 до $1000, об этом сообщает The Los Angeles Times.



То есть, согласно постановлению суда, в качестве первого наказания владелец гавкающей собаки должен заплатить штраф в сумме $250, повторное нарушение собакой разрешенных норм обойдется ее владельцу в $500, а уж в третий раз штраф увеличится до $1000. Штрафоваться будут те владельцы, собаки которых гавкают дольше 10 минут подряд, либо более 30 минут с небольшими перерывами.