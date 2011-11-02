Эммануэль Каррер: Путин - состоявшийся Лимонов?

Победителем одной из самых престижных литературных премий «Ренодо» стал сегодня в Париже роман «Лимонов», написанным известным французским кинокритиком, сценаристом, режиссером, а ныне писателем Эммануэлем Каррером. Один из главных фаворитов на премию Гонкур роман завоевал в итоге вторую премию издательства Галиммар.

Со своим героем Эммануэль Каррер встретился в Москве. Впрочем определение «герой» писатель уточняет сам в своем комментарии: "Он видит себя героем, мы можем его расценивать как сволочь. Что касается меня, я не буду судить».

Это жизнь, которая рассказывает «не только о нем, ни даже о России, но о нашей истории с момента окончания Второй мировой войны», - поясняет автор, вписавший в роман сцену с собственным участием, а также участием своей матери Элен Каррер д'Анкосс, секретарем Французской академии, историком, специалистом по России, в 1978 году предрекшей развал СССР в своей книге "Расколотая Империя".

"Это элементарная вежливость по отношению к читателю, объяснить ему, почему я говорю об этом человеке, каковы мои сомнения", - поясняет Эммануэль Каррер, постоянно колеблющийся между восхищением и отвращением, с позиции читателя.

"Что меня трогает в Лимонове, - уточняет автор, - это его детство, то что он провел всю свою жизнь в попытках осуществить свои мечты. В некоторые моменты он ведет себя как марионетка, в других же, как, например, в тюрьме, он вызывает восхищение".

Персонаж может подтолкнуть к мысли о Путине, "это был бы Лимонов, которому все удалось, хотя политически они и противники", - отмечает автор.