Греции дали подумать - а стоит ли ей оставаться в еврозоне

Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что от Греции ждут ответа - будет эта страна оставаться в еврозоне или нет, "ответ необходимо дать в кратчайшие сроки".



Выступая в среду перед депутатами Национального собрания, французский премьер-министр подчеркнул, что в сложившихся условиях "Греция должна действовать быстро и без колебаний, если хочет сохранить свое место в зоне евро. В условиях царящей сейчас на рынках неопределенности, нам необходимо защитить зону евро от спекулятивных атак. Нельзя, чтобы государство, входящее в состав ЕС и пользующееся европейской поддержкой, не соблюдало дисциплину еврозоны", - цитирует Фийона ИТАР-ТАСС. По словам премьер-министра Франции, залог прочности Евросоюза в том, чтобы каждая страна-участница "действовала в соответствии с принятыми нормами".



Также премьер-министр выразил сожаление в связи с тем, что "греческие власти в одностороннем порядке приняли решение по проблеме, которая затрагивает все европейские страны. Афины должны понять, что Европа сейчас не может в течение нескольких недель ждать результатов референдума".



Напомним, власти Греции собираются в январе-феврале 2012 года провести в стране референдум по антикризисному плану ЕС, предлагающий грекам "затянуть пояса", он и должен прояснить ситуацию с дальнейшим членством Греции в еврозоне, а судьба самой зоны евро в ближайшие месяцы будет оставаться под вопросом.