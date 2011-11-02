Британский актер Хью Грант впервые стал отцом. Закоренелый холостяк, звезда романтических комедий, разменявший уже шестой десяток, не планировал детей, но жизнь распорядилась по-своему.



Имя матери ребенка держится в тайне, известно только, что девочка родилась от некой китаянки, с которой заядлый холостяк Хью Грант закрутил мимолетный роман ещё зимой и заводить детей ни сам актер, ни его спутница пока не планировали. Но к появлению ребёнка оба отнеслись со всей ответственностью и пообещали одарить малышку добротой и заботой. Сейчас они не вместе, однако теплые и дружеские отношения между собой поддерживают.



Сегодня Хью Грант признался, что давно мечтал о детях, но два его самых продолжительных романа, с актрисой Элизабет Хёрли и наследницей медиа-империи Джемаймой Хан, закончились ничем.



А сегодня он - счастлив, передает Первый канал.