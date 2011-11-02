Украинки устроили топлес шоу для Стросс-Кана

«Вуле ву куше авек муа....» - под сопровождение известного шлягера Кристины Агилеры юные активистки украинской ассоциации FEMEN, вооружившись тряпками и швабрами отмывали в начале этой недели тротуар перед домом, где проживает Доминик Стросс-Канн.

Запоздавшая акция протеста против насильных действий бывшего главы МВФ не могла, тем не менее, не привлечь к себе внимания. Шоу, продолжавшееся в течении часа «топлес», ажурных чулках и ничего не скрывающих юбках, собрало вокруг себя значительное число зевак.

«Спускайся, если ты мужчина»,- выкрикивали манифестующие. Правда, призыв не возымел действия. Стросс-Кан не спустился. А его прислуга вызвала полицию.

Впрочем, общение с французскими полицейскими оказалось гораздо приятнее, чем с их коллегами во время аналогичных провокаций на территории Украины. Подойдя к девушкам по окончании акции, стражи порядка не только не предприняли каких-либо грубых действий, но даже пожелали тем удачи.

Созданная в 2008 году ассоциация FEMEN уже успела отличиться своими провокационными акциями, в основном на территории Украины. Протестуя против замалчивания репутации Украины как страны секс-туризма во время акции на Майдане, или же напротив резиденции посла Ирана в Киеве, в знак солидарности с Сакине, приговоренной иранскими властями к забрасыванию камнями за прелюбодеяние, FEMEN с начала своего существования отличалась нетрадиционными формами выражения протеста.