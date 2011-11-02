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Исламисты сожгли редакцию парижского журнала, объявившего пророка редактором

2 ноября 2011, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Исламисты сожгли редакцию парижского журнала, объявившего пророка редактором
Головной офис Charlie Hebdo, фото сайта en.wikipedia.org

Исламистов подозревают в поджоге редакции журнала во ФранцииНеизвестные напали на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Злоумышленники кинули в здание редакции "коктейли Молотова".

Возгорание было быстро ликвидировано. Однако огонь уничтожил две трети редакционных помещений.

Сегодня в свет должен был выйти специальный выпуск Charlie Hebdo ("Шарли эбдо"), посвященный выборам в Тунисе. По этому случаю название газеты было шуточно изменено на "Шариат эбдо".

На обложке номера размещена карикатура на пророка, который сурово обещает: "100 ударов плетью, если вы не умрете от смеха". Он был также объявлен главным редактором этого номера.

Издатель журнала заявил AFP, что связывает поджог с этим спецвыпуском, поскольку редакция получила через Twitter и Facebook ряд возражений и даже угроз. 

Следствие также считает, что поджог в редакции издания стал реакцией приверженцев радикального исламизма на последнюю публикацию.

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