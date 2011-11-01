Власти Италии намерены принять срочные антикризисные меры, согласованные с ЕС

Срочные антикризисные меры, согласованные с ЕС пообещал предпринять премьер-министр Италии канцлеру Германии в телефонном разговоре во вторник вечером после решения премьера Греции провести референдум.

Главной темой длинного телефонного разговора, состоявшегося во вторник вечером, были текущая экономическая ситуация и положение финансовых рынков после решения премьер-министра Греции Йоргоса Парандреу провести референдум по дальнейшему экономическому курсу страны, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на заявление правительственного Дворца Киджи.

Кроме того, в документе отмечается, что Берлускони подтвердил Меркель намерение итальянского правительства в короткие сроки провести меры для преодоление экономического кризиса, согласованные с ЕС, сообщает РИА Новости.

Премьер Италии и канцлер Германии также договорились в ближайшие часы провести консультации в преддверии саммита G20 в Канне, который состоится 3-4 ноября.