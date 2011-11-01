EuroTest: римские таксисты - худшие в Европе

Группа Eurotest, объединяющей автомобильные клубы 15 европейских стран провела опрос общественного мнения, целью которого было выяснить, как население оценивает качество услуг такси в 22 городах Европы.

Никакой город не получил наилучшей оценки, основная масса получила 4 из 5 баллов, сообщает Wall Street Journal Europe со ссылкой на итоги опроса Eurotest.

Наиболее проблемные таксисты проживают в Риме, городе, находящимся на одном уровне с Прагой, Амстердамом, Веной и Мадридом.

Итальянская столица получила наихудшие оценки после анализа только из-за того, что при переезде из аэропорта на вокзал, таксисты совершают невероятно длинные объезды, иногда они превышают реальное расстояние на 213 %. Здесь речь идет о покилометровой оплате и, совершая такие объезды, водители заколачивают немалые деньги.

Также многие туристы очень возмущены тем, что добрая половина водителей не придерживается ограничений скорости. Водители полагают, что они получат денежную премию за то, что они очень быстро доставят пассажира в пункт назначения.

Также со стороны туристов поступали другие жалобы: на лень водителей, которые не желают транспортировать багаж посетителей, на хамство со стороны таксистов, которые считают, что в необходимое клиенту место можно "дойти пешком".