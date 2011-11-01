Сирия и Лига арабских государств пришли к соглашению об урегулировании кризиса

Сирия и Министерский комитет Лиги арабских государств (ЛАГ) пришли к соглашению по разрешению политического кризиса в стране, официальное сообщение об этом будет обнародовано в среду в Каире.



На встрече, которая состоялась в понедельник в Дохе, ЛАГ опубликовала основные положения своей инициативы по восстановлению спокойствия в Сирии. На первом этапе план урегулирования политического кризиса в Сирии предусматривает вывод танковых подразделений сирийской армии из городов, а также начало переговоров между правительством и оппозицией.



Министерский комитет ЛАГ был создан на состоявшейся в середине октября в Каире экстренной встрече министров иностранных дел арабских стран, где власти Сирии призвали прекратить силовые операции в стране, освободить из тюрем всех арестованных в ходе последних волнений и до конца октября начать диалог с оппозицией, включая зарубежную, передает РИА Новости.



Напомним, в Сирии в последние семь месяцев не прекращаются антиправительственные протесты, которые начались в середине марта на юге страны, в городе Дераа, а затем перекинулись и в другие регионы. Число жертв столкновений в Сирии превысило 3 тысячи человек, об этом говорят данные ООН. Сирийские же власти говорят более чем о 1,5 тысячи погибших с обеих сторон.



Запад требует прекращения насилия в стране и отставки сирийского лидера и грозит Сирии введением санкций, а в случае продолжения сирийскими властями подавления акций оппозиции в стране Запад не исключает возможности военного вмешательства, тем самым, в Сирии может повториться "ливийский сценарий".



Китай и Россия 4 октября использовали свое право вето и заблокировали в Совете безопасности ООН проект резолюции, который предусматривал введение санкций против Сирии.



А 1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в Абу-Даби, что Россия не допустит повторения "ливийского сценария" в Сирии.