Меркель и Саркози намерены реализовать соглашения ЕС по Греции

Несмотря на объявленный греческими властями референдум, Париж и Берлин намерены вместе с партнерами по ЕС реализовать в ближайшие сроки соглашение по помощи Греции.



Во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози провели телефонные переговоры, в ходе которых было заявлено, что Франция и Германия полны решимости реализовать в ближайшие сроки новую программу помощи Греции, находящейся на грани дефолта, тем самым они выразили приверженность решениям последнего саммита ЕС, которые сегодня необходимы более, чем никогда, об этом сообщает Елисейский дворец по итогам телефонных переговоров президентов Франции и Германии.



Кроме того, Париж и Берлин убеждены, что это соглашение позволит Греции вернуться к устойчивому экономическому росту, и хотят выработки дорожной карты для его применения совместно с европейскими партнерами и Международным валютным фондом (МВФ). В совместном коммюнике говорится: "Президент и Канцлер договорились провести в среду во второй половине дня в Канне консультационное совещание с европейскими институтами и МВФ, а также с греческими властями, чтобы принять все необходимые меры для применения в ближайшие сроки соглашения, заключенного 26 октября в Брюсселе".

По этому вопросу Николя Саркози соберет сегодня вечером в Елисейском дворце экстренное совещание, в котором будут участвовать премьер-министр Франции, главы минэкономики, минбюджета, МИД и Центробанка Франции.



Напомним, в понедельник премьер-министр Греции Йоргос Папандреу объявил о проведении референдума по согласованной 26 октября программе помощи, предусматривающей списание примерно 100 миллиардов евро из 360 миллиардов евро госдолга страны и дальнейшее финансирование Афин в обмен на жесткую многолетнюю программу "затягивания поясов". Это решение премьер-министра Греции обрушило мировые фондовые индексы и курс евро к доллару, а также вызвало замешательство среди политиков ЕС, надеявшихся на решение греческих долговых проблем, передает РИА Новости.



