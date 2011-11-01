Госдума ратифицировала договор с Финляндией об аренде Сайменского канала

Государственная Дума ратифицировала договор с Финляндией об аренде российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории, об осуществлении судоходства через канал еще на 50 лет.



По словам замглавы Минтранса, вступление в силу нового договора аренды "позволит получить и косвенный экономический эффект в виде формирования долгосрочных стабильных условий для роста объемов перевозок по каналу, обеспечения Финляндией надежной эксплуатации ГТС и других объектов инфраструктуры российской части канала, повышения значимости канала после вступления РФ в ВТО".



Кроме того, ратифицированный договор предусматривает передачу в аренду российскую часть Сайменского канала с прилегающими акваторией и земельным участком (за исключением использования недр и лесов). Согласно договору, определяются границы арендуемой территории, условия и порядок ее использования, условия судоходства по Сайменскому каналу. Регулируются вопросы охраны окружающей среды, юрисдикции сторон, таможенных освобождений и арендной платы.



Статс-секретарь, замглавы Минтранса Сергей Аристов пояснил, что Сайменский канал "представляет собой уникальное гидротехническое сооружение /ГТС/, связывающее внутренние озера Финляндии с Финским заливом в районе Выборга. Канал дает возможность проводки судов из портов внутренних вод восточной Финляндии в порты европейского зарубежья, а также внутренние порты Центральной и Восточной Европы и России. Он позволяет использовать для перевозки внешнеторговых грузов наиболее экономичный - водный - вид транспорта".



"На российской части Сайменский канал обеспечивает непосредственный выход на портовые комплексы Выборга и Высоцка. Через канал ежегодно проходит свыше 2,5 млн тонн грузов, почти 3 тыс судов, их них почти половина - под российским флагом"



В заключении думского комитета по международным делам отмечается, что договор "призван продолжить и усовершенствовать взаимодействие РФ и Финляндии по эксплуатации Сайменского канала, учитывая положительные итоги реализации" предыдущего соглашения от 1962 года, передает ИТАР-ТАСС.







