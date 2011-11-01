Иммиграция снижает успеваемость в школах Франции?

Дискуссия вокруг этого вопроса разгорается во французских медиа, педагогических и политических кругах.

Повод к размышлениям создала в своем выступлении на станицах журнала «Ля нувель репюблик» ректор Академии Орлеана-Тура- Мари Ренье, связав низкую успеваемости в школах региона с наличием в них "детей из семей иммигрантов".

Дословно фрагмент доклада утверждал, что "если убрать из статистики показатели детей из числа иммигрантов, то наши результаты не так плохи, и не очень отличаются от европейских стран». Об этом новоназначенный ректор сообщила в ответ на вопрос журналиста о плохой успеваемости школьников центрального региона.

Высказывание тут же вызвало негативную реакцию некоторых депутатов от оппозиции и профсоюзов учителей.

Первым отреагировал профсоюз начальных школ, заявив что подобное «клише ненависти оставляет след даже более глубокий», чем след Национального фронта и направлен на сокрытие реальности, в которой закрываются классы и сокращаются рабочие места учителей.

В свою очередь, депутат от соцпартии Национального Собрания Жан-Патрик Жиль подчеркнул, что подобное заявление прямо продолжает выступление министра внутренни дел Франции Клода Геана, «создающего путаницу между иммиграцией и неуспеваемостью". Как известно, министр внутренних дел заявил в прошлом месяце, что две трети школьной неуспеваемость во Франции это результат учебы детей из иммигрантских семей.