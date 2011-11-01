Оппозиции Греции рефрендум не по душе, лучше разогнать парламент

В Афинах глава греческой правоцентристской оппозиции Антонис Самарас во вторник потребовал досрочных парламентских выборов и отверг предложение правительства о проведении референдума.

Премьер-министр и лидер правящих левоцентристов Йоргос Папандреу шокировал греческих и европейских политиков, потребовав референдума в Греции по новым соглашениям с ЕС, предусматривающим списание части многомиллиардного греческого долга в обмен на многолетнюю программу жесткой экономии.

Во вторник европейские биржевые индексы и курс евро к доллару падали на неопределенности с проблемой европейского суверенного долга, которая усилилась с заявлениями Папандреу.