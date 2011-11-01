Глава минфина Греции в больнице: призрак референдума довёл до колик в животе

Министр финансов Греции Эвангелос Веницелос попал в больницу из-за проблем с желудком. Глава минфина был госпитализирован утром во вторник. В настоящее время его самочувствие улучшилось.

Врачи обещают, что выпишут министра уже концу дня, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей финансового ведомства страны.

Ранее министр финансов Греции провел ряд важных встреч с экспертами Евросоюза и своими коллегами из других европейских стран.

Напомним, на прошлой неделе европейские лидеры договорились о добровольном списании частными кредиторами 50% от суммы долга по греческим облигациям. Это соглашение позволит произвести списание около 100 млрд евро. В настоящее время совокупный государственный долг страны перед частными и национальными кредиторами составляет около 350 млрд евро.

Подобные меры позволят Греции к 2020г. снизить уровень госдолга до 120% от ВВП. Кроме того, ЕС намерено предоставить Афинам очередной кредитный транш.

Однако в обмен на помощь от Евросоюза греки должны будут согласиться на политику жесткой экономии бюджетных средств. В связи с этим премьер-министр Греции Георгиос Папандреу объявил о проведении референдума, который должен выяснить, готовы ли граждане страны основательно затянуть пояса.

Однако простые греки не испытывают особого восторга, несмотря на принимаемые меры по решению долгового кризиса. В крупных городах Греции практически не прекращаются демонстрации и забастовки людей, недовольных урезанием зарплат.