Премьер Греции выяснит на референдуме, согласны ли греки затянуть пояса потуже

В Афинах премьер Греции Георгиос Папандреу объявил во вторник о намерении провести референдум о пакете помощи стране, одобренном саммитом Евросоюза, а также голосование о вотуме доверия правительству.

Помощь ЕС включает в себя списание 50% госдолга, новые кредиты и продолжение программы бюджетной экономии.

"Пусть люди скажут свое последнее слово, пусть они решат судьбу страны", - заявил он, выступая в понедельник вечером в греческом парламенте.

На референдум, который планируется провести в январе, будет поставлен вопрос о том, поддерживают ли греки соглашение по долгам и программу мер бюджетной экономики в обмен на международную помощь.

Отрицательное голосование может привести к отставке правительства и прекратить внешнее финансирование ее экономической программы, сообщает Интерфакс.

Если же греки одобрят пакет ЕС, это может сбить волну забастовок и уличных протестов, которые грозят парализовать экономику страны.