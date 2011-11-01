Франция готовится к приему антиглобалистов

За два дня до встречи руководителей двадцатки в Ницце, в рамках которого ожидаются главы 25 стран, тысячи активистов антиглобалистского движения планируют сегодня проведение демонстрации, выступая против практики международных финансовых рынков, приносящей «вред» «народам».

В обращении, выпущенном организаторами накануне события, говорится о том, что они запрещают сильным мира сего "навязывать» созданные им решения кризисов. По их мнению «альтернативные способы существуют".

Антиглобалисты рассчитывают собрать сегодня около 10000 человек на акции протеста к северо-востоку от Ниццы. Оргкомитет включает в себя десятки синдикатов и ассоциаций, действующих при поддержке партии зеленых и крайне левых.

Само мероприятие начались уже в ночь на понедельник, в муниципальном культурном центре "Старая бойня", - открытом для протестующих до пятницы.

Манифестацию, которая должна начатся в 15:00 (18.00 по Москве), предполагают обеспечить высоким уровнем безопасности, несмотря на то, что большинство торговых точек закрыты, в связи с праздником. Ницца получила дополнительное подкрепление из 2500 полицейских, объединив в общей сложности 12 тысяч сотрудников сил безопасности, в настоящее время развернутых по всем Приморским Альпам в районе предстоящей встречи G20.

Все члены "черных блоков" - наиболее проблемных групп, состоящих из анархистов и автономистов, замеченные в окрестностях Ниццы, будут привлечены к ответственности.

После насильственных инцидентов во время демонстрации в Риме 15 октября в рамках всемирного дня "возмущения", во время которых около сотни людей получили ранения, власти намерены преградить путь потенциальным бандитам из числа итальянских экстремистов.

Кроме того Франция получила также разрешение от Брюсселя установить зону регулярного контроля на протяжении 164 км от франко-итальянской границы.







