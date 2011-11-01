Показания свидетеля защиты Конрада Мюррея обернулись против обвиняемого

В Верховном суде в Лос-Анджелесе судья Майкл Пастор выслушал показания главного свидетеля защиты кардиолога Конрада Мюррея. Мюррей обвиняется в непредумышленном убийстве короля поп-музыки Майкла Джексона, скончавшегося 25 июня 2009 года от остановки сердца.

По данным экспертизы, Джексон умер от передозировки сильнодействующего препарата "Пропофол" в сочетании с иными успокоительными и болеутоляющими средствами.

Свидетель защиты - опытный анестезиолог доктор Пол Уайт - под напором вопросов заместителя окружного прокурора Дэвида Уолгрина признал, что Мюррей все же нарушил инструкции, стараясь помочь певцу избавиться от хронической бессонницы. По показаниям свидетеля, кардиолог Мюррей вводил Джексону "Пропофол" в домашних условиях, без оборудования и без ассистентов, которые могут потребоваться, если пациент погрузится в состояние комы, хотя данное средство применяется только в больничном стационаре для наркоза перед операцией.

Уайт признал, что на месте Мюррея он не стал бы отлучаться после инъекции пациенту "Пропофола" и не стал бы полагаться на показания пульсометра, закрепленного на пальце руки больного.

Судебный процесс на врачом Майкла Джексона длится шестую неделю, Мюррей отрицает все выдвинутые обвинения в свой адрес, ему грозит до 4 лет тюрьмы.