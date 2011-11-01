В Турции столкнулись самолеты из Грузии и Киргизии

В Турции в аэропорту Эрзурума столкнулись самолеты, доставившие в страну гуманитарные грузы для пострадавших от землетрясения. Грузинский самолет находился на взлетной полосе аэропорта, когда в него врезался киргизский самолет, осуществлявший посадку.

По предварительным данным, причиной ЧП были неточные действия киргизского пилота, допустившего ошибки при приземлении.

Грузинский самолет сильно пострадал. Членов экипажа в момент столкновения на борту не было.

Подробности происшедшего не сообщаются, не говорится также и о том, самолет какой именно грузинской авиакомпании пострадал в результате инцидента. Специальная комиссия в Эрзуруме начала расследование обстоятельств происшествия.