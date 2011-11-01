В Таиланде Бангкоку грозит полное затопление из-за наводнения

Столице Таиланда Бангкоку грозит полное затопление. Заместитель главы администрации тайского мегаполиса Тирахон Манопайпибул заявил, что Бангкок будет затоплен полностью, если демонстранты откроют шлюзы в районе канала Клонг Сам-Ва.

Чиновник подчеркнул, что дальнейшее открытие шлюзов на северо-востоке приведет к тому, что вода, минуя основные дамбы, затопит центр столицы Таиланда, переполнив канал Сайенсаиб.

В ночь на вторник в районе шлюзов на канале Клонг Сам-Ва разъяренные жители города затопленных восточных районов Бангкока пытались сами разобрать дамбу. Демонстранты требовали открыть их не менее, чем на полтора метра, чтобы вода ушла из их района. После переговоров с ними правительство приоткрыло шлюзовые двери на 80 см, сообщает ИТАР-ТАСС. Демонстранты требуют еще больше открыть шлюзы, чтобы вода уходила из их районов быстрее. Некоторые улицы там затоплены уже почти два месяца. Манопайпибул заявил о том, что ситуация резко ухудшится, если упустить контроль, и весь Бангкок будет затоплен.

По последним данным, количество погибших в результате катастрофического наводнения в Таиланде достигло 384 человек. В Управлении по предупреждению последствий стихийных бедствий королевства уточнили, что в результате стихии пострадали более 2,11 млн. человек. Наводнения продолжаются в 147 округах в 26 из 76 провинций Таиланда.