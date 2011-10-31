Каддафи Сейф аль-Ислам не намерен сдаваться суду в Гааге

Сын убитого лидера Ливии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам опроверг сообщения СМИ, распространяемые последнее время, о его намерении сдаться суду в Гааге.

Сайт новостей "Аль-Баваба" сообщил об этом со ссылкой на размещенное в Интернете новое послание скрывающегося Сейфа аль-Ислама Каддафи. Сын лидера ливийской Джамахириии призвал своих сторонников не верить тому, что пишут СМИ о его желании сдаться суду в Гааге вместе с бывшим руководителем ливийской разведки. Сейф аль-Ислам заявил, что ожидает продолжения кампании по дезинформации и лжи в мировых СМИ, передает РИА Новости.

В новом послании Сейф аль-Ислам Каддафи подтвердил свою верность ранее данному обещанию "никогда не предавать отца, который не сдавался и не предавал Омара аль-Мухтара".

Обращаясь к ливийцам, "любящих Каддафи и сохраняющих ему верность", Сейф аль-Ислам призвал их верить своему руководству. "Мы вместе завершим борьбу, которую начал Омар аль-Мухтар и продолжил Муамар Каддафи", - сказал он.

В субботу, 29 октября, агентство Рейтер сообщило, что сын Каддафи Сейф аль-Ислам ведёт непрямые переговоры с Международным уголовным судом о своей возможной явке. Напомним, МУС в июне выдал ордер на арест Муамара Каддафи, а также сына полковника Сейфа аль-Ислама и главы разведслужбы Ливии Абдуллы ас-Сенусси.