В Британии проводят подготовку к смерти королевы Елизаветы II

В Великобритании проводятся специальные тренинги для журналистов на случай кончины королевы Елизаветы II.

В телекомпания ВВС уже распланирована последовательность действий при этой печальной новости. Для тренинга на случай кончины монархини учебный колледж журналистики записал видеоролики: ведущий объявляет о смерти королевы и сразу после объявления печального известия на экранах появится портрет Елизаветы II и заиграет государственный гимн.

До момента похорон монарха, которые планируются через 12 дней после смерти, BBC отменит развлекательные программы передает РИА Новости. Источник в ВВС прокомментировал: «Как все новостные организации, BBC имеет разработанные планы. Мы проводим тренинг для того, чтобы наши сотрудники понимали, чего ожидать». Напомним, в 2002 году, в связи с кончиной королевы-матери Елизаветы, ведущий BBC объявил о ее смерти, появившись на экране в сером костюме и бордовом галстуке, в то время как ведущий ее главного коммерческого конкурента – телеканала ITV – был одет в черный костюм с галстуком.

Напомним, английской королеве Елизавете II 85 лет — возраст почтенный. Неделю назад стало известно, что престол в Великобритании будет наследоваться только по принципу старшинства. Соответственно, третьим в очереди на британский престол после принца Уэльского Чарльза и герцога Кембриджского Уильяма может стать первый ребенок Уильяма и его супруги Кэтрин, независимо от пола.