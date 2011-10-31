Госсекретарь США Клинтон спасла коалицию против режима Каддафи от развала

Коалиция, осуществлявшая операции против режима Муаммара Каддафи в Ливии, в самом начале военных действий находилась на грани развала и обязана своим сохранением госсекретарю США Хиллари Клинтон.

Госпожа Клинтон помогла урегулировать конфликт между Францией и Италией, сообщает в понедельник The Washington Post со ссылкой на слова европейского дипломата, рассказавшего на условиях анонимности о роли США в ливийской кампании.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был выведен из себя тем, что французские истребители нанесли удар по ливийским войскам 19 марта за три часа до официального начала кампании. Берлускони, по информации издания, обвинил Париж в намерении затмить НАТО и пригрозил закрыть итальянские воздушные базы для самолетов альянса.