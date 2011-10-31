Сын Каддафи бежал в Нигер с помощью международной команды спецназовцев (ВИДЕО)

Сын Муаммара Каддафи - Саади - тайно бежал в Нигер 11 сентября под охраной команды телохранителей из Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ирака и России. Все они ранее служили в спецназе в своих странах.

Об этом в понедельник в интервью канадской газете National Post рассказал один из членов этой команды Гэри Питерс, который работал на семью Каддафи с 2004 года. Власти Нигера остановили конвой Саади Каддафи 11 сентября.

Сына бывшего ливийского лидера не стали экстрадировать на родину, однако поместили его под домашний арест. Сейчас, по рассказу Питерса, Саади Каддафи живет на роскошной вилле по соседству с президентским дворцом в столице страны Ниамей.

29 сентября Интерпол выдал ордер на арест Саади Каддафи. Его обвиняют в махинациях с недвижимостью, а также в участии в уничтожении ливийцев в ходе гражданской войны.