Наследный лидер КНДР, сын Ким Чен Ира женился на дочери профессора

Сын северокорейского руководителя Ким Чен Ира и преемник во власти - Ким Чон Ын - женился. Супруга будущего лидера КНДР хороша собой, из интеллигентной семьи. Её отец - профессор, а мать врач-гинеколог.

Девушка окончила престижный университет Пхеньяна и сейчас работает над докторской диссертацией, сообщает Daily NK.

То, что свадьба состоялась, косвенно подтверждает и тот факт, что начиная с прошлого года, около дома в городе Чхонджин, где проживают родители избранницы Ким Чен Ына, каждый праздник появляются сразу по несколько черных "Мерседесов" якобы с подарками от зятя и свекра.

Напомним, о том, что Ким Чон Ын станет новым руководителем Северной Кореи, заявил член Политбюро Трудовой партии Кореи и вице-спикер Верховного народного собрания КНДР (северокорейский парламент) Ян Хен Соп во время эксклюзивного интервью телеканалу APTN в Пхеньяне в октябре 2010 года.