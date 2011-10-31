Канадские парламентарии собрались осудить коррупцию и безнаказанность в России

В Оттаве парламентарии в Палате общин поставили на рассмотрение законопроект "Об осуждении коррупции и безнаказанности в России в связи со смертью Сергея Магнитского".

В этот список могут попасть лица из списка, составленного американскими конгрессменами Бенджамином Кардином и Джоном Маккейном, сообщается на сайте парламента.



Если данный законопроект будет принят, то власти Канады представят список лиц, которые, по их мнению, имели отношение к смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Согласно данному документу, попавшим в этот список лицам и их родственникам будет запрещен въезд в Канаду и проживание на территории этой страны.

Напомним, в конце прошлого года МИД РФ выступил с осуждением действий подкомитета парламента Канады по правам человека, который призывал ввести финансовые и визовые санкции в отношении российских должностных лиц, предположительно имевших отношение к делу Магнитского.