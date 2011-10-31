В парламент Канады внесен законопроект о санкциях в отношении чиновников РФ

Экс-глава Минюста Канады Ирвин Котлер внес в парламент законопроект о визовых санкциях в отношении российских чиновников, причастных к уголовному преследованию юрисконсульта фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявляет пресс-служба фонда.

"В понедельник в парламент Канады внесен законопроект о визовых санкциях в отношении российских чиновников, причастных к аресту и гибели юриста фонда Hermitage Магнитского", - сказал представитель фонда.

Канадский законопроект под названием "Об осуждении коррупции и безнаказанности чиновников в России в деле Сергея Магнитского и его гибели" устанавливает процедуру утверждения исполнительной властью Канады списка лиц, которым будет запрещен въезд и пребывание в стране. Запрет будет распространяться и на членов их семей.