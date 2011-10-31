Президент Сирии предостерегает западные страны от вторжения в его страну

Президент Сирии Башар Асад предостерегает западные страны от попыток вторжения на территорию его страны, он заявил, что интервенция его режима приведет к десяткам новых Афганистанов.



В своем интервью британской газете The Sanday Telegraph сирийский лидер напомнил, что он не против реформ, напротив, он начал их менее чем через неделю после первых протестов в Сирии, которые вспыхнули в марте текущего года. Сирийский президент признал, что до начала волнений было совершено много ошибок, не хватало полицейских, а функции стражей порядка пришлось выполнять военным, которые с этими обязанностями не справились, но сейчас сирийская армия занимается борьбой только с террористами.



Поясним, во время массовых демонстраций в Сирии жители страны требовали изменений в стране - реформ, отмены чрезвычайного положения и свободы для политзаключенных. Президент пошел навстречу протестующим и сирийская оппозиция его поддержала. Однако, по данным официальных СМИ, на территории Сирии до сих пор действуют группы боевиков, которые добиваются смены власти. Операции против террористов в Сирии ряд западных стран называют репрессиями и призывают ввести против Сирии санкции.