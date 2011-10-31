Алмазбек Атамбаев одержал победу на президентских выборах в Киргизии

Глава правительства Киргизии - 55-летний Алмазбек Атамбаев - одержал уверенную победу на президентских выборах, заявил глава ЦИК республики Туйгунаалы Абдраимов на пресс-конференции в понедельник.

По данным ЦИК, за Атамбаева проголосовали более 60% избирателей.