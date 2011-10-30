Более трех миллионов американцев остаются без электричества

Снежные бури обрушились на северо-восток США в выходные дни, став причиной серьезных сбоев в транспортном сообщении и оставив более трех миллионов американцев без света.

Губернаторы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Массачусетс объявили о введении режима чрезвычайного положения в десятках округов.

В результате снегопада оказались обесточены целые районы городов, трассы и даже светофоры, что привело к сотням дорожно-транспортных происшествий. Самая тяжелая ситуация отмечена в штате Массачусетс, где за сутки выпало 70 сантиметров снега.