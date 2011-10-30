Завершилось голосование на выборах президента Киргизии

В Киргизии в 19:00 по местному времени (17:00 мск) завершилось голосование на выборах президента.

Согласно закону о выборах, победитель определяется из числа кандидатов, получивших более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По данным МВД Киргизии, выборы прошли без особых нарушений закона.