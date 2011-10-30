Суд над бывшим египетским лидером Хосни Мубараком откладывается

Суд над экс-президентом Египта Хосни Мубараком откладывается до конца декабря. Задержка вызвана тем, что пока еще остается нерешенным вопрос о замене судьи.

На прежнего поступили жалобы от адвокатов, представляющих интересы семей погибших в ходе народного восстания в Египте, сообщает BBC.

Между тем, египетский суд подтвердил решение службы по борьбе с незаконным обогащением, принятое 20 февраля, заморозить все банковские активы Хосни Мубарака.

Напомним, экс-президента Египта Мубарака и нескольких его помощников обвиняют в причастности к убийству демонстрантов, а двоих сыновей бывшего президента обвиняют в коррупции