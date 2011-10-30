МИД: Москва воспринимает происходящее в Газе и Израиле с глубоким беспокойством

Министерство иностранных дел России в воскресенье выразило глубокое беспокойство резким обострением ситуации вокруг сектора Газа 29-30 октября.

"Произошел обмен ударами между боевиками "Исламского джихада" и израильскими военными. По сообщениям СМИ, за сутки по территории Израиля было выпущено около 40 ракет и минометных снарядов, один человек погиб, по меньшей мере пять израильтян получили ранения. В результате ударов израильских ВВС по сектору Газа погибли девять палестинцев, в том числе полевые командиры "Исламского джихада", 15 ранены," - сообщает МИД на официальном сайте.

В ночь на 30 октября при посредничестве Египта было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако СМИ уже сообщают о его нарушениях.

"В Москве воспринимают происходящее в Газе и на юге Израиля с глубокой обеспокоенностью. Новый виток конфронтации подрывает активно предпринимаемые в соответствии с нью-йоркским заявлением "четверки" от 23 сентября с.г. усилия ближневосточного «квартета» международных посредников по перезапуску переговоров между палестинцами и израильтянами. Страдают и ни в чем не повинные мирные люди," - отмечет ведомство.

МИД РФ настоятельно призвал все вовлечённые стороны проявить сдержанность и исключить насилие, рецидивы которого на руку только тем, кто не заинтересован в установлении мира в регионе.