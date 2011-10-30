Страны Британского содружества не нашли консенсуса по верховному омбудсмену

В Австралии в городе Перте завершился саммит глав государств-членов Британского Содружества, которые так и не смогли договориться по вопросу о назначении верховного уполномоченного по правам человека.

Участники саммита обсуждали это предложение, однако некоторые страны высказали возражения против этого.

Некоторые страны будут разочарованы таким исходом и будут сожалеть об упущенной возможности, сообщает BBC.

Следующий саммит Содружества пройдет через два года в Шри-Ланке – стране, которую мировое сообщество критикует за нарушения прав человека.