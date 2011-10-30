Авиакомпания Air France из-за забастовки отменила около 200 рейсов

Авиакомпания Air France сегодня отменит около 200 рейсов из-за забастовки, объявленной профсоюзами бортпроводников.



Пятидневная забастовка бортпроводников крупнейшего в мире авиаперевозчика началась в субботу, 29 октября. В первый день забастовки Air France отменила 10 международных рейсов, в том числе, в Нью-Йорк, Токио и Монреаль. Руководство авиакомпании предупредило, что число отмененных рейсов возрастет. Об изменении расписания рейсов Air France Москва-Париж и Париж-Москва пока не сообщается. Забастовка была объявлена профсоюзами в знак протеста против планов Air France по сокращению штата бортпроводников. Руководство авиакомпании считает претензии профсоюзов необоснованными.

Акция протеста бортпроводников проводится в дни длинных выходных - 1 ноября во Франции нерабочий день: число пассажиров Air France резко возрастает.

29 октября австралийская компания Qantas объявила об отмене на неопределенный срок все своих пассажирских рейсов.