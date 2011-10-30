В столице Афганистана в результате теракта накануне погибли 13 военнослужащих и 3 мирных жителей, подтвердили в воскресенье в Пентагоне. Взрывной волной уничтожено несколько машин.

Начиненный взрывчаткой автомобиль, за рулем которого находился террорист, врезался в колонну войск недалеко от посольства России.

Ответственность взяло на себя движение "Талибан", заявив, что в автомобиле находилось около 700 килограммов взрывчатки.