Жертвами теракта "Талибана" в Кабуле стали13 американских военных (ВИДЕО)
30 октября 2011, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]
В столице Афганистана в результате теракта накануне погибли 13 военнослужащих и 3 мирных жителей, подтвердили в воскресенье в Пентагоне. Взрывной волной уничтожено несколько машин.
Начиненный взрывчаткой автомобиль, за рулем которого находился террорист, врезался в колонну войск недалеко от посольства России.
Ответственность взяло на себя движение "Талибан", заявив, что в автомобиле находилось около 700 килограммов взрывчатки.