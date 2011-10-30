В Бангкоке затоплены семь жилых районов, в том числе центр города (ВИДЕО)

В Таиланде центральные районы Бангкока ушли под воду. В Бангкоке затоплены семь жилых районов. Накануне вода добралась и до всемирно известных достопримечательностей королевства. Впервые затопленным оказался символ Бангкока - роскошный комплекс Большого королевского дворца.

Из-за повышенной влажности и дефицита питьевой воды в столице Таиланда может начаться эпидемия. По прогнозам, ситуация в Таиланде может измениться в лучшую сторону только через месяц, и то при условии, если не будет дождей. По прогнозу, в Бангкоке в минувшую субботу должен был пойти ливень, но обошлось. Но уровень воды в реках продолжает подниматься. Растет угроза затопления всего мегаполиса. На эти выходные приходится пик приливов, на который не рассчитана высота большей части гидротехнических заграждений Бангкока.



Северный район Донг-Моанг - самая пострадавшая часть мегаполиса. В нескольких километрах отсюда расположен второй по значимости бангкокский аэропорт, который был затоплен пару дней назад. Наибольшую опасность сейчас представляет река Чая Прая. Вода в ней поднялась до критического уровня. Осталось буквально несколько сантиметров, и она хлынет на улицы. Премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават обращалась к согражданам на фоне, пускай осторожного, но оптимизма. Чинават призвала оставшихся в своих домах жителей Бангкока потерпеть еще три дня, пообещав, что город полностью затоплен не будет. Нетронутой пока остается лишь деловая часть города, но и это, возможно, ненадолго. Все решится в течение ближайших трех дней. Власти столицы Таиланда обсуждают меры, которые помогут снизить ущерб от наводнения и уберечь от затопления центральные районы. В качестве одной из мер предлагается подорвать ряд магистралей и превратить их в каналы, через которые вода уйдет в Сиамский залив.

По последним данным, жертвами крупнейшего в истории Таиланда наводнения стали 377 человек, пострадали более 3 млн. человек.