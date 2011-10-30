Из-за забастовки сотрудников отменена пятая часть рейсов Air France

Французская Air France объявила об отмене 10 дальнемагистральных рейсов и предупредила о возможных нарушениях авиасообщения в связи с пятидневной забастовкой бортпроводников, начавшейся в субботу.

Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

По мнению специалистов, из-за бастующих бортпроводников пострадают российские туроператоры и их клиенты, которые собирались в эти дни вылететь во Францию.

С 29 октября по 2 ноября будет проходить забастовка сотрудников французской авиакомпании Air France, вызванная предстоящим сокращением штата и ухудшением условий работы.

Сотрудники оспаривают действующие трудовые условия.

В сообщении Air France отмечается, что компания намерена обеспечить выполнение около 80% всех своих рейсов в течение забастовки. Сейчас рейсы отменены в Нью-Йорк, Токио, Монреаль и ряд других направлений.

С субботы на неопределённый срок приостановила полёты своих пассажирских самолётов также австралийская авиакомпания Qantas с сегодняшнего дня приостановила на неопределенный срок полеты всех своих пассажирских самолетов из-за длительной забастовки работников компании.

Перевозчик обещает в полном объеме возместить убытки пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы.