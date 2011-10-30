Из-за забастовки сотрудников отменена пятая часть рейсов Air France
30 октября 2011, 06:35 [ «Аргументы Недели» ]
Французская Air France объявила об отмене 10 дальнемагистральных рейсов и предупредила о возможных нарушениях авиасообщения в связи с пятидневной забастовкой бортпроводников, начавшейся в субботу.
Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
По мнению специалистов, из-за бастующих бортпроводников пострадают российские туроператоры и их клиенты, которые собирались в эти дни вылететь во Францию.
С 29 октября по 2 ноября будет проходить забастовка сотрудников французской авиакомпании Air France, вызванная предстоящим сокращением штата и ухудшением условий работы.
Сотрудники оспаривают действующие трудовые условия.
В сообщении Air France отмечается, что компания намерена обеспечить выполнение около 80% всех своих рейсов в течение забастовки. Сейчас рейсы отменены в Нью-Йорк, Токио, Монреаль и ряд других направлений.
С субботы на неопределённый срок приостановила полёты своих пассажирских самолётов также австралийская авиакомпания Qantas с сегодняшнего дня приостановила на неопределенный срок полеты всех своих пассажирских самолетов из-за длительной забастовки работников компании.
Перевозчик обещает в полном объеме возместить убытки пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы.