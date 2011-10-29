В Китае пройдёт поголовная дактилоскопическая инвентаризация населения

В КНР законодатели утвердили в субботу поправки к закону об удостоверении личности жителя страны, предусматривающие обязательное получение информации об отпечатках пальцев всех граждан.

Это потребуется при получении или замене ими удостоверения личности с 1 января 2012 года.

Удостоверения личности образца 1985 г. перестают действовать с 1 января 2013 года.

Китайские власти считают, что включение информации об отпечатках пальцев в шэньфэньчжэны позволит более оперативно и точно устанавливать личность граждан, а также препятствовать изготовлению фальшивых удостоверений личности.