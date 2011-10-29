Сын Каддафи Сейф аль-Ислам заявил о невиновности

Сын убитого лидера Ливии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам заявил о своей невиновности в преступлениях против человечности. Сейф аль-Ислам ведёт непрямые переговоры с Международным уголовным судом (МУС) о своей возможной явке.



Об этом сообщает Reuters. В июне Международный уголовный суд выдал ордер на арест Муамара Каддафи, а также Сейфа аль-Ислама и главы разведслужбы Ливии Абдуллы ас-Сенусси. Переговоры между аль-Исламом и МУС ведутся через неназванных посредников. Ранее Переходный национальный совет Ливии (ПНС) заявлял, что сын Каддафи бежал из Ливии в Нигер.