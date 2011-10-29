Юлию Тимошенко ожидают новые неприятности

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил о наличии у прокуратуры США показаний свидетеля по делу бывшего премьер-министра Павла Лазаренко об оплате убийства депутата Верховной Рады Евгения Щербаня за счет средств отбывающего в США срок за воровство и отмывание денег бывшего премьера Украины Павла Лазаренко и осужденной на семь лет Печерским судом Киева Юлии Тимошенко.



В интервью журналу «Фокус» Кузьмин заявил, что «допрошенный прокуратурой США свидетель по делу Лазаренко прямо сказал, что киллер за убийство Щербаня получил деньги со счетов Лазаренко и Тимошенко. Свидетель ссылается на разговор с заказчиком, который сказал «Юля заплатит», имея в виду заплатит за убийство», — отметил Кузьмин.



Прокуратура Украины пока не собирается возбуждать нового уголовного дела против Юлии Тимошенко, однако проверять свидетельское показание она будет.

Известного бизнесмена и депутата Евгения Щербаня и его жену убили прямо в аэропорту Донецка в 1996 году. Его называли самым влиятельным человеком и самым успешным бизнесменом донецкого региона, который активно занялся политикой. Убийцы скрылись с места происшествия на автомобиле. Щербань, его жена и механик скончались в результате полученных ранений. Бортинженер самолета скончался в больнице от огнестрельного ранения в шею.