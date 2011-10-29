В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,9, пострадали не менее 20 человек

В Перу в пятницу произошло землетрясение магнитудой 6,9. Пострадали не менее 20 человек. Эпицентр землетрясения находился в районе тихоокеанского побережья страны на расстоянии 50 км к югу от Ика и в 298 км к югу от Лима.



Как сообщает местное радио Radio Programas del Peru, подземные толчки были зафиксированы в 22:54 по мск. Очаг землетрясения располагался на глубине 14,8 километров.