В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,9, пострадали не менее 20 человек
29 октября 2011, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Перу в пятницу произошло землетрясение магнитудой 6,9. Пострадали не менее 20 человек. Эпицентр землетрясения находился в районе тихоокеанского побережья страны на расстоянии 50 км к югу от Ика и в 298 км к югу от Лима.
Как сообщает местное радио Radio Programas del Peru, подземные толчки были зафиксированы в 22:54 по мск. Очаг землетрясения располагался на глубине 14,8 километров.