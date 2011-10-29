Майкл Джексон мог сам принять смертельную дозу пропофола

Певец Майкл Джексон, скончавшийся в июне 2009 года, перед смертью мог принять успокоительные таблетки тайком от своего личного врача Конрада Мюррея. Врача Джексона судят за непредумышленное убийство.



Об этом заявил свидетель защиты доктор Пол Уайт, давая в пятницу показания в Верховном суде в Лос-Анджелесе, где продолжается процесс над кардиологом Конрадом Мюрреем. Следователи считают, что врач дал Джексону чрезмерную дозу пропофола, который во взаимодействии с другими препаратами стал причиной гибели певца, передает РИА Новости.



Как сообщил Пол Уайт, в комнате Джексона он не видел ни одного доказательства того, что Мюррей незадолго до смерти певца вводил ему анестетик внутривенно с помощью капельницы. Улики скорее говорили о том, что пропофол был введен путем инъекции. Таким образом, Уайт уверен в том, что певец сам сделал себе смертельную инъекцию анестетика.