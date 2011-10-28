Жена британского депутата получила условный срок за кражу котёнка

В Бирмингеме жена британского парламентария-миллионера Джона Хэмминга - Кристин Хемминг - приговорена к условному девятимесячному сроку и 150 часам общественных работ за кражу кошки любовницы мужа.

Также Хемминг должна оплатить судебные издержки в размере одной тысячи фунтов стерлингов, пишет газета Gardian.

Кражу котенка зафиксировали камеры наружного наблюдения. На них видно, как женщина пробралась в дом любовницы мужа Эмили Кокс и выкрала котенка.