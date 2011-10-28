В Марокко организатору теракта вынесли смертный приговор

Суд в Марокко в пятницу приговорил к смертной казни организатора теракта Аделя Отмани, который устроил взрыв в кафе города Марракеша 28 апреля этого года.



В тот день в Марракеше в результате взрыва погибли 17 человек. Более 20 получили ранения, в их числе иностранные туристы из Франции и других стран. В числе раненых был и сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев и его жена Светлана, об этом сообщает агентство Reuters.